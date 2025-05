Mulher perde controle do carro e atinge bomba de combustível

Um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (12), por volta de 00h05, mobilizou o Corpo de Bombeiros em Lucas do Rio Verde. A colisão ocorreu no cruzamento entre a Avenida das Nações e a Avenida Dall’Alba.

De acordo com a 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (13ª CIBM), a condutora perdeu o controle da direção, invadiu uma rotatória e colidiu com uma bomba de abastecimento em um posto de combustíveis.