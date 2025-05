Mulher é esfaqueada após briga com rival em sorveteria

Uma mulher foi esfaqueada na tarde desta terça-feira (13), dentro de uma sorveteria localizada no bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde (MT). O caso é tratado como tentativa de feminicídio.

De acordo com as primeiras informações, a autora do ataque seria outra mulher, que teria utilizado uma faca para ferir a vítima após um desentendimento entre as duas. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades.