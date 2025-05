'Dormia com o demônio', diz mãe após morte da filha

Suellen Alencastro, mãe de Heloysa, a jovem de 16 anos encontrada morta dentro de um poço no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, no dia 22 de abril, se pronunciou publicamente após ser apontada como mandante do crime pelo ex-companheiro, Benedito Anunciação de Santana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Emocionada e revoltada com as acusações, Suellen negou veementemente qualquer envolvimento na morte da filha e desabafou sobre a convivência com o ex.