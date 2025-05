Pitbull ataca criança de um ano na casa de amigos

Um bebê de apenas um ano foi atacado por um cão da raça pit bull na última sexta-feira (9), em Paiçandu, no Noroeste do Paraná. O ataque aconteceu enquanto a criança estava na casa de amigos da família.

Segundo informações iniciais, o bebê teria se assustado com o animal, momento em que foi mordido. Ferido, ele foi socorrido imediatamente e levado ao hospital, onde passou por cirurgias. Apesar da gravidade da situação, o estado de saúde da criança é estável e não há risco de morte.