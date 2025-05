Menino cai de bicicleta e morre atropelado por caminhão

De acordo com o delegado Fernando Davi, da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como uma fatalidade. A criança pedalava ao lado de um amigo quando teria perdido o equilíbrio e caído na pista, no exato momento em que o caminhão passava.

O impacto foi imediato e o menino morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão permaneceu no local e teve a documentação verificada. Segundo a polícia, ele possuía habilitação regular e válida.