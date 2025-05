VÍDEO: Filho surpreende pai idoso em emocionante reencontro

Um vídeo que já ultrapassou 5 milhões de visualizações mostra o emocionante momento em que um idoso foi surpreendido pelo filho que mora no exterior. A cena foi registrada pela neta Manuella Arantex e compartilhada nas redes sociais.

Enquanto conversava por videochamada com Leonardo, o pai não percebeu que o filho estava na verdade atrás dele. "O vídeo tá mudo!", chegou a dizer o idoso, sem notar a presença física do filho. Após alguns segundos e com a ajuda de familiares, ele se virou e teve uma reação emocionante ao ver o filho pessoalmente, resultando em um abraço comovente entre os dois.