Homem esconde e convive com corpo da mãe por 4 anos em casa

Um caso chocante veio à tona em La Plata, na Argentina, após um homem confessar ter mantido o corpo da própria mãe em casa por cerca de quatro anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A idosa, Marta Durand, faleceu em 2021, aos 77 anos, vítima de uma parada cardíaca, segundo o relato do filho.