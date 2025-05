Mãe adolescente e bebê desaparecidos são achados com vida em SJC

De volta para casa.

Após desaparecer ao lado do filho, a adolescente L.V., de 14 anos, e o bebê, nascido há menos de dois meses, foram encontrados com vida e voltaram para casa, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.