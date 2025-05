VÍDEO: Árvore cai sobre muro de escola municipal de SJC

No começo da noite desta terça-feira (13), uma árvore caiu na Avenida Cassiopéia e atingiu o muro da Escola Municipal Mercedes Carnevalli Klein, que fica no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade de São José dos Campos.

Segundo informações da prefeitura, neste momento, agentes das secretarias de Manutenção da Cidade, Mobilidade Urbana, Educação, Urbam e EDP trabalham para fazer os reparos emergenciais e orientar o trânsito no local. Não há registro de feridos.