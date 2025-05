Matou cachorrinho da ex a facadas após término do relacionamento

Uma jovem de 24 anos denunciou o ex-companheiro, de 38, por matar seu cachorro a facadas, em um ato de vingança após o fim do relacionamento. O crime aconteceu na noite de 8 de maio, em Porto Ferreira (SP). O suspeito está foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, Emilly Talita Rodrigues, contou que o homem não aceitava a separação, que havia ocorrido dias antes. De acordo com ela, ele já havia feito ameaças. Em uma delas, afirmou que "acabaria com tudo o que ela mais ama, começando pelo cachorro".