Aos 24 anos, jovem morre durante exercício na academia

Uma jovem de 24 anos faleceu na segunda-feira (12) após sofrer um mal súbito enquanto treinava em uma academia na cidade de Bocaina, interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, registrada como suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mayara dos Santos passou mal durante uma sessão de musculação. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa de Bocaina em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.