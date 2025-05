Menina sofre tentativa de estupro na volta da faculdade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma adolescente denunciou ter sido alvo de uma tentativa de estupro na madrugada desta terça-feira (13), quando retornava da faculdade, no município de Girau do Ponciano, localizado na região Agreste de Alagoas. O suspeito do crime está foragido.

A vítima conseguiu se livrar do agressor e gritou por ajuda. O chamado alertou a mãe da adolescente, que saiu de casa e fez com que o homem fugisse do local. A PM foi acionada e realizou rondas na área, mas o suspeito não foi localizado.

A população pode colaborar com as investigações repassando informações sobre o paradeiro do suspeito por meio do Disque Denúncia, pelo número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.