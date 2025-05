Sindicato pede suspensão de assembleia da Avibras

A Assembleia Geral de Credores da Avibras, realizada virtualmente nesta terça-feira, foi suspensa após solicitação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A entidade alegou que a proposta apresentada pela Brasil Crédito Gestão Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, interessada na aquisição da empresa, apresenta pontos prejudiciais aos trabalhadores.

A principal crítica do Sindicato está no fato de que a Brasil Crédito não reconhece as obrigações trabalhistas decorrentes de contratos anteriores firmados pela Avibras, exceto salários e multas por atrasos salariais. Segundo a proposta, essas questões só seriam tratadas durante o período de transição para a constituição de uma nova empresa, que passaria a se chamar Nova AVB, caso a aquisição se concretize.