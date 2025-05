Polícia Militar Ambiental apreende armas e munições em residência

Na tarde desta segunda-feira (13), o Grupamento Tático da Polícia Militar Ambiental atendeu uma denúncia sobre maus-tratos a animais, aves em cativeiro e posse de arma para caça no bairro Porteira, em Queluz.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela proprietária da residência, que autorizou a entrada da equipe para vistoria. Durante a fiscalização, não foram encontrados indícios de maus-tratos ou aves mantidas irregularmente em cativeiro.