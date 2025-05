Taubaté: TJ nega suspensão de processo sobre cargos comissionados

O Tribunal de Justiça negou pedido da Prefeitura de Taubaté para que fosse suspensa a decisão em que o próprio TJ considerou inconstitucionais 130 dos 175 cargos comissionados da administração municipal.

A Prefeitura havia solicitado que o efeito suspensivo fosse concedido até que o STF (Supremo Tribunal Federal) analise o recurso do município, mas o pedido foi negado na tarde dessa terça-feira (13) pelo presidente do TJ, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia. "Além de não delineado o risco de ineficácia do provimento final, não há demonstração de que a tese articulada pelo recorrente foi encampada pela atual jurisprudência da Corte Suprema", diz trecho da decisão.