‘Estava muito louco’, diz homem após matar jovem a facadas

Uma jovem foi assassinada a facadas na tarde de segunda-feira (12) dentro de uma distribuidora de bebidas localizada na Vila Redenção, em Goiânia. Um homem de 43 anos foi preso pouco depois por equipes da Polícia Militar. Ele confessou o crime e segue detido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações repassadas pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito, natural de Jacobina (BA), estava consumindo bebidas alcoólicas no local quando assediou uma funcionária da distribuidora, uma adolescente de 17 anos. Incomodada com a situação, a jovem se afastou e procurou ajuda em outra unidade da empresa, nas proximidades.