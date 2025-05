VÍDEO: Adolescentes debocham e dançam em túmulos de cemitério

Duas adolescentes usaram as redes sociais para postar vídeos dançando em cima de um túmulo, no Cemitério Municipal de Pirenópolis (GO). Enquanto uma das jovens faz o deboche, a outra grava as imagens, que começaram a viralizar nesta terça-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante os passinhos de dança, a jovem ainda mostra as fotografias de pessoas enterradas no local. Uma das adolescentes fala: “Ah não, por favor! Se eu morrer vocês não botam um trem desse no meu túmulo”.