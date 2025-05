IEGM: São José tem piora e recebe a menor nota em gestão fiscal

A gestão fiscal da Prefeitura de São José dos Campos teve piora na nota atribuída pelo IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), do TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O IEGM de 2024, feito com base em dados de 2023, foi divulgado essa semana pelo TCE. Na nova atualização, a gestão fiscal de São José recebeu nota C, que representa baixo nível de adequação e é a pior possível no balanço.