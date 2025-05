Polícia apreende 90 kg de maconha e prende suspeito em São José

Policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São José dos Campos apreenderam 90 quilos de maconha e prenderam um suspeito na zona norte da cidade, nesta terça-feira (13). O homem era suspeito de ter recebido os entorpecentes oriundos do Paraguai.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os policiais realizaram campana nas proximidades da residência do suspeito, no Jardim Minas Gerais, e visualizaram o momento em que ele entrou com seu carro na garagem da casa, de marcha à ré.