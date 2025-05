Polícia Civil prende 5 suspeitos em investigação sobre homicídio

A Polícia Civil prendeu cinco suspeitos e cumpriu mandados de busca e apreensão em uma investigação de homicídio em Caçapava. A operação mobilizou policiais na manhã desta terça-feira (13) e seis mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de um homicídio ocorrido no bairro Pinus do Iriguassu. A operação resultou na condução de cinco indiciados à delegacia, onde foram realizadas medidas de Polícia Judiciária com base em processo judicial.

O caso teve início no dia 11 de março de 2025, quando um corpo em avançado estado de decomposição foi achado por moradores no fim da rua 14, no bairro Pinus do Iriguassu 1, em um terreno baldio. O corpo estava as mãos amarradas para trás, o que levou a polícia a tratar o caso como homicídio com indícios de execução.