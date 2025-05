MP abre inquérito para apurar casos de abuso em escolas de SJC

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar casos de crianças que sofreram abuso sexual dentro de banheiros de uma escola de São José dos Campos. Em março, os pais de duas crianças relataram casos de abuso dentro de escola infantil municipal. Segundo o MP, autores e vítimas das condutas são crianças do ensino infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os casos aconteceram em Centro de Educação Infantil na região leste da cidade e estavam sendo acompanhados pela Secretaria de Educação do município, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.