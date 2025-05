Padre de 60 anos é encontrado morto dentro de casa; polícia apura

A polícia investiga a morte do padre Eronildo Manoel da Cruz, de 60 anos, achado morto na manhã desta última segunda-feira (12), dentro da cisterna de sua casa, na cidade de Caruaru (PE).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso é alvo de investigação. Em nota, a Diocese de Caruaru lamentou a morte do religioso, informando que a suspeita é de mal súbito.