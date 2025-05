Ex-Coelhinha da Playboy vira sem-teto e mora em uma barraca

Das páginas da Playboy para a vida nas ruas.

A ex-coelhinha Louise Glover, de 42 anos, que fez sucesso na revista masculina e chegou a viver na mansão de Hugh Hefner, o dono da Playboy, atualmente é sem-teto e sonha conseguir um emprego, para tentar mudar de vida.

