Idoso de Taubaté se perde em MG e GCM ajuda a reencontrar família

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prestou apoio à família de um idoso de 73 anos, morador do bairro Parque Santo Antônio, em Taubaté, que havia se perdido ao visitar parentes na cidade de Soledade de Minas (MG). O caso aconteceu no último sábado (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A polícia mineira localizou o idoso e fez contato com o CGI (Centro de Gestão Integrada) de Taubaté, para auxiliar na localização dos familiares. A equipe conseguiu entrar em contato com a esposa e a filha do idoso, que informaram que iriam até a cidade mineira para buscá-lo.