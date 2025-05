Falso médico cobra por exames e transferência hospitalar no Vale

Um golpista que se passa por médico de unidades de urgência e emergência está cobrando dinheiro de familiares de pacientes por exames, procedimentos e transferências hospitalares. O alerta foi feito pela Secretaria de Saúde de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a pasta, há relatos de moradores da cidade com familiares internados nas UPAs Santa Helena, San Marino e Central, em que o falso médico se apresenta como Paulo Vasconcellos e tenta extorquir as famílias cobrando valores por meio de Pix. O golpista diz que o dinheiro serve para agilizar o atendimento aos pacientes.