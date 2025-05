'Graças a Deus': Tifane é achada viva e família agradece orações

Após o pesadelo, o alívio e a alegria do reencontro. E o agradecimento a Deus.

Depois de quatro dias de tensão e incerteza, a família encontrou com vida a manicure Tifane Santos de Souza, de 26 anos, de São José dos Campos, na noite desta segunda-feira (12). A jovem havia desaparecido após ir a uma boate, em São Paulo, na madrugada de quarta para quinta-feira (9) (leia aqui).

A família, que chegou a temer pelo pior, agradece a Deus pela vida de Tifane e manifestou gratidão pelas orações feitas pela localização da jovem. Nas redes sociais, centenas de pessoas compartilharam a foto da manicure, ajudando com que ela fosse encontrada.

