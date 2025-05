MP acusa 8 por cobrar propina de influencers; MC Paiva foi alvo

A denúncia foi oferecida na última sexta-feira (9), após a terceira fase da Operação Latus Acti, deflagrada em 12 de março de 2024 para reprimir delitos praticados por intermédio de rifas promovidas e divulgadas na internet por pessoas com grande número de seguidores. Entre os investigados ao longo do inquérito, de acordo com a CNN, está o MC de São José.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) denunciou à Justiça oito pessoas - incluindo seis policiais civis e uma advogada - por integrarem uma organização criminosa voltada a receber propina de influenciadores que divulgam jogos de azar nas redes sociais. Entre os influencers, de acordo com a investigação, está Davi José Xavier Paiva, o MC Paiva, que é da zona sul de São José dos Campos e tem 8,3 milhões de seguidores no Instagram.

Durante as apurações, o Gaeco descobriu que um dos denunciados monitorava as redes sociais para identificar possíveis alvos do grupo. Em seguida, policiais participantes do esquema, comandados pelo chefe dos investigadores, instauravam investigações preliminares contra as vítimas e entravam em contato com elas exigindo dinheiro para arquivar os procedimentos. Os criminosos agiam em um distrito policial do ABC paulista.

"Para os promotores de Justiça signatários da denúncia, além do crime de organização criminosa houve práticas de corrupção passiva e ativa, com configuração de dano moral coletivo. Além das condenações, eles pedem indenização, em favor do Estado, no valor de R$ 700 mil a partir da decretação da perda de valores e bens, móveis e imóveis, dos denunciados", diz nota do Ministério Público.

A terceira fase da Latus Aci foi um desdobramento das operações “Latus Actio” e “Latus Actio 2”, deflagradas nos dias 12 de março e 12 de dezembro de 2024. MC Paiva foi um dos alvos da segunda fase, tendo contra ele mandados de busca e apreensão. Essa terceira fase foi realizada em 25 de abril.