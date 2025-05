Vídeo mostra carro capotando várias vezes em rodovia do Vale

Imagem de vídeo mostra o momento do impressionante acidente com um carro que capota diversas vezes em rodovia do Vale do Paraíba. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

O motorista perdeu o controle do veículo e capotou ao menos quatro vezes na manhã de domingo (11), no Dia das Mães, na rodovia Dom Pedro 1º, na altura do km 23, em Igaratá, sentido Jacareí.