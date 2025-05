Sabesp lança estágio com bolsa de R$ 2.200 e vagas na região

A Sabesp lança nesta terça-feira (13) o Programa de Estágio Sabesp 2025, com 120 vagas para estudantes de diversas áreas do conhecimento. Há oportunidades em 22 cidades do estado de São Paulo, entre elas municípios do Vale do Paraíba (veja abaixo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a empresa, o programa foi desenhado para “quem quer iniciar a carreira em uma empresa com impacto direto na vida das pessoas, grandes desafios e muitas oportunidades de crescimento”.