Após ser confundida, Nayla é morta a tiros por engano em um bar

Uma jovem foi morta a tiros por engano em um bar, na madrugada da última segunda-feira (12), em Manaus (AM).

Nayla Valente Rodrigues, de 26 anos, foi executada com 13 tiros. Horas antes, ela havia postado um vídeo nas redes sociais, ao lado da filha de 5 anos, comemorando o Dia das Mães.