Produzido em Taubaté, SUV Tera da Volks terá lançamento oficial

A Volkswagen marcou para o domingo, dia 25 de maio, o lançamento oficial do novo SUV compacto da marca, batizado de Tera, que é fabricado em Taubaté. O evento marca o início da venda do modelo no país. A data foi anunciada durante o evento de lançamento do Volkswagen Nivus GTS.

O Volkswagen Tera, que já começou a ser fabricado em Taubaté, será vendido com duas opções de motor. Na versão mais barata, a MPI, o conjunto mecânico será o mesmo 1.0 aspirado emprestado do Polo. Ou seja, são 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque com etanol, bem como 77 cv e 9,6 kgfm com gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas.