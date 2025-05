Idoso morre atropelado enquanto recolhia cones em rodovia

Um homem de 70 anos, que trabalhava como funcionário da conserva da rodovia BR-262 em Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, morreu atropelado nessa segunda-feira (12). Ele foi atingido por um caminhão no km 408 da rodovia por volta de 15h45.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o idoso estava no acostamento e recolhia cones na pista quando foi atingido. O caminhão tinha placa de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e era dirigido por um homem de 59 anos.