Impressionante: motorista capota carro várias vezes no Vale

Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou ao menos quatro vezes na manhã de domingo (11), Dia das Mães, na Rodovia Dom Pedro 1º, na altura do km 23, em Igaratá, sentido Jacareí. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

Imagens registradas por uma câmera instalada em outro veículo mostram o momento em que um Fiat branco ultrapassa pela faixa da esquerda, por volta das 10h08, atinge o guard rail, atravessa a pista e capota diversas vezes até parar no acostamento.