PF apura golpes contra pensionistas em operação na região

O alvo da operação foi um homem suspeito de liderar a quadrilha. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, no bairro Golfinhos. No local, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos.

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (13) mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte, na investigação que apura a atuação de grupo criminoso especializado em aplicar golpes contra pensionistas com contas na Caixa Econômica Federal.

O suspeito já havia sido preso anteriormente por estelionato e há a suspeita de que ele seja o líder do esquema contra os pensionistas.

De acordo com as investigações da PF, os criminosos utilizavam documentos falsos para abrir novas contas bancárias em agências da Caixa situadas em municípios distintos dos domicílios reais das vítimas. No mesmo ato, era solicitado o redirecionamento do benefício previdenciário para a nova conta, permitindo o controle total dos valores recebidos pelos pensionistas.

Além da transferência do benefício, o grupo também contratava empréstimos consignados, utilizava cheque azul e acessava o crédito rotativo da conta. Os valores obtidos eram transferidos via Pix para contas de terceiros que, mediante pagamento de comissão, atuavam como “laranjas” conscientes. Esses repassavam os recursos ao principal investigado, apontado como líder da organização.