Homem é preso por armazernar e vender combustíveis no Vale

Policiais civis chegaram ao local após uma denúncia que indicava a venda e o armazenamento de combustíveis diversos em desacordo com a legislação ambiental. Ao entrarem no imóvel, os agentes localizaram grande quantidade de óleo diesel e etanol distribuídos em galões de 30 e 50 litros.

Segundo o boletim de ocorrência, os galões estavam espalhados em diferentes pontos do terreno. Também foram encontrados diversos equipamentos, como válvulas e apetrechos próprios para o transbordo dos combustíveis a partir de caminhões específicos de transporte.

O local passou por perícia técnica, que confirmou as irregularidades no armazenamento e no manuseio dos produtos, configurando crime ambiental com base em lei que trata de infrações relacionadas à poluição e ao risco à saúde pública.

O indivíduo responsável pelo local foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Caçapava, onde permaneceu à disposição da Justiça.