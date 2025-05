Homem é executado e outro fica ferido em ataque a tiros no Vale

Um homem foi morto e outro ficou gravemente ferido após serem alvos de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (12), em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu por volta das 22h30 na rua José Benedito de Paula, no bairro Parque Primavera.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas estavam sentadas em frente a uma residência quando dois suspeitos se aproximaram a pé e efetuaram diversos disparos. Um dos homens, identificado como José Nilton da Silva, de 43 anos, foi atingido na região do peito e morreu no local. A outra vítima, um jovem de 23 anos, foi alvejada nas nádegas e costas, sendo socorrida com vida e encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade.