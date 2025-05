Homem põe fogo em casa no Vale após fim de relacionamento com ex

Um homem colocou fogo em casa após o fim do relacionamento com a mulher, em Caçapava. A mulher teve todos os seus móveis e pertences destruídos por um incêndio criminoso provocado pelo ex-companheiro. O caso aconteceu no último sábado (10), no bairro do Sapé 1, na zona rural de Caçapava, e foi registrado como violência doméstica, ameaça e crime de incêndio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor do crime, de 40 anos, ateou fogo na residência localizada na rua Nossa Senhora da Rosa Mística, após não aceitar o término da relação com a vítima, de 36 anos.