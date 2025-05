VÍDEO: Brasileiro celebra em Portugal para milhares de devotos

O presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), cardeal Jaime Spengler, esteve na cidade de Fátima, em Portugal, como peregrino de esperança e presidiu a celebração da Peregrinação Internacional nessa segunda-feira (12), que reuniu milhares de devotos.

Ao final da tarde, antes da celebração da palavra da noite, o presidente das celebrações elogiou o mistério, o encanto, a reverência e o silêncio que observa no Santuário de Fátima.