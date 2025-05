Embraer conclui turnê do KC-390 nos EUA e busca vendas no país

Segundo a Embraer, o KC-390 é atualmente a melhor aeronave em sua categoria, capaz de realizar as missões mais exigentes nos cenários mais desafiadores, incluindo reabastecimento aéreo e emprego ágil em combate (ACE). Trata-se de uma aeronave de transporte aéreo médio e reabastecedor projetada e construída no século 21, um jato multimissão que oferece maior desempenho e produtividade com baixos custos operacionais.

A aeronave também está equipada com um conjunto moderno e abrangente de sensores e equipamentos de comunicação que permitem alto grau de conectividade entre aeronaves, comandos operacionais e tropas no solo. Além disso, o robusto sistema integrado de guerra eletrônica e autoproteção do KC-390 aumenta sua capacidade de sobrevivência. Isso significa que a capacidade multimissão e de interoperabilidade estão integradas desde a fase de projeto, permitindo assim que a aeronave esteja pronta para cumprir todos os perfis de missão exigidos pelas forças aéreas.

O KC-390 Millennium da Embraer está rapidamente se tornando a aeronave preferida entre os membros da Otan (Organização do Tratato do Atlântico Norte) e aliados na Europa, contribuindo para a modernização de suas forças armadas, ao mesmo tempo em que adiciona novas capacidades e aprimora a interoperabilidade com forças aliadas. A aeronave já está em operação no Brasil, em Portugal e na Hungria, e já foi encomendada por Holanda, Áustria e República Tcheca, além da Suécia e Eslováquia, que recentemente selecionaram a aeronave. A Coreia do Sul completa a crescente lista de nações que optaram pelo KC-390.