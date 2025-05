Polícia descobre chácara de produção de maconha em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais civis da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São José dos Campos encontraram uma chácara usada para a produção de maconha na zona rural da cidade. No local, foram apreendidos mais de 5,5 quilos da droga. O prejuízo estimado ao tráfico é de cerca de R$ 300 mil. Ninguém foi preso.

No local, os policiais sentiram forte odor de maconha. Eles foram recepcionados pelo caseiro da chácara, que confirmou que o denunciado era o proprietário do local e franqueou a entrada dos policiais no imóvel.

Foram encontrados e apreendidos mais de 5,5 quilos de droga, sendo 22 pés de maconha (4,4 kg) e uma porção de flor de maconha (1,08 kg), além de três porções de haxixe.

Os policiais ainda encontraram sistemas de luzes e sistemas de irrigação e refrigeração adaptados ao cultivo da maconha. No quarto do investigado, havia vários sacos plásticos com a maconha já cultiva e embalada, pronta para venda.