Homem que abusou de criança em SJC fotografou crime, diz família

O homem que confessou à polícia ter abusado sexualmente de uma menina de 9 anos, no banheiro de um supermercado em São José dos Campos, mantinha em seu celular fotos íntimas da vítima. É o que afirma a família da garota.

Mesmo confessando o crime, o homem foi levado à delegacia e liberado, já que o crime havia ocorrido há mais de 24 horas. O caso revoltou a cidade.

