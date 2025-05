VÍDEO: Policial de folga salva vida de idoso no Dia das Mães

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Utilizando a manobra de Heimlich, o militar conseguiu desobstruir as vias aéreas da vítima. Em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros para garantir o atendimento emergencial. O homem foi encaminhado a um hospital da rede privada, onde recebeu cuidados médicos e recebeu alta no mesmo dia.

Integrante da turma do Curso de Formação de Praças (CFP) de 2023, o soldado aplicou na prática os conhecimentos adquiridos em primeiros socorros. A atuação do policial foi elogiada pelas pessoas que estavam no local, que destacaram sua tranquilidade e agilidade no atendimento.

O caso evidencia a importância da capacitação técnica dos agentes de segurança pública e mostra como a prontidão dos profissionais pode fazer a diferença, mesmo fora do horário de serviço.