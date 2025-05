Acusado de engravidar menina com deficiência, pastor é preso

Um líder religioso evangélico de 60 anos foi detido no último sábado (10) sob a grave suspeita de ter cometido abusos sexuais contra uma adolescente com deficiência intelectual em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, resultando em sua gravidez.

O homem, apontado como autor do crime de estupro de vulnerável, foi encontrado pelas autoridades em Salvador, a capital baiana.