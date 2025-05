'Foi um milagre': após áudio assustador, menina é encontrada

A adolescente Ana Luana Lima Alves, de 12 anos, que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira (8), foi localizada em segurança e já está de volta com a família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso mobilizou autoridades e moradores de Jardim das Oliveiras, onde a menina foi vista pela última vez.