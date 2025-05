Após falha de 20 fósforos, mulher molhada com gasolina se salva

Um ato de violência extrema mobilizou equipes da Polícia Militar na manhã de domingo (11), em Blumenau (SC). Um homem de 39 anos invadiu o local de trabalho da ex-companheira, em uma loja de conveniência situada dentro de um posto de combustíveis, e tentou incendiá-la após jogar gasolina em seu corpo.

O crime aconteceu na Rua 2 de Setembro. A mulher, que trabalhava como caixa no estabelecimento, foi surpreendida pelo agressor, que entrou no local carregando um balde com combustível.