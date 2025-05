Médico é preso por oferecer dinheiro a adolescente por sexo

Um médico, de 32 anos, foi preso em flagrante no último domingo (11) no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus (AM), após oferecer R$ 200 para uma adolescente de 15 anos em troca de relações sexuais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi descoberto durante a Central Integrada de Fiscalização, uma operação que reúne equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Juizado da Infância e Juventude Infracional, Conselho Tutelar e outros órgãos fiscalizadores.