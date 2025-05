Corpo de mulher em chamas é encontrado na rua

De acordo com as autoridades, o cadáver foi achado por um transeunte que passava pelo local e acionou a polícia.

A mulher estava com as mãos e os pés amarrados, apresentava ferimentos compatíveis com perfurações por objeto cortante e queimaduras na região do pescoço.

A perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local para a análise da cena do crime e recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame e tentativa de identificação.

O caso está sob responsabilidade do delegado Pedro Trajano, titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí. Ele afirmou que a equipe já deu início às diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.