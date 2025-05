VÍDEO: Mãe abraçou filho e tentou protegê-lo antes da morte

Um trágico acidente comoveu moradores do bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (11).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mãe tenta proteger o filho com um abraço instintivo instantes antes de ambos serem atropelados por um carro desgovernado.