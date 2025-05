Cavalo se assusta, arrasta e mata menino de 10 anos

Um menino de 10 anos morreu na tarde deste domingo (11), Dia das Mães, após um acidente envolvendo um cavalo no município de São João da Ponte, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com informações preliminares, Luiz Davi conduzia o animal com uma corda quando o cavalo, descrito por familiares como manso e adestrado, foi atacado por um enxame de marimbondos e disparou em fuga. A corda teria se enrolado na mão da criança, que foi arrastada por vários metros.