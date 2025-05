Se curou do câncer e descobriu estar grávida de trigêmeos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No interior do Ceará, a trajetória de Jaqueline Apolônio, moradora de Crateús, tem comovido a comunidade local. Após anos enfrentando um difícil tratamento contra o câncer de mama, ela recebeu a tão esperada notícia de cura.

Já mãe de dois filhos, a notícia trouxe alegria e também preocupação. Atualmente desempregada e com os benefícios do INSS suspensos, Jaqueline vive com o marido, que trabalha como entregador em um supermercado da cidade. A renda da família, no entanto, é insuficiente para arcar com as despesas que aumentam a cada dia.

Apesar das dificuldades, Jaqueline afirma que sua fé permanece inabalável. Segundo ela, foi essa força que a guiou durante o tratamento contra o câncer e continua sendo o pilar para enfrentar mais esse desafio.

A história de Jaqueline tem despertado a solidariedade da população. Quem quiser contribuir com a família pode fazer doações de qualquer valor via Pix, utilizando a chave (88) 98144-0981, em nome de Josué Apolônio de Albuquerque Neto.